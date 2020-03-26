اليابان تحظر دخول القادمين من 21 دولة أوروبية وإيران

أ.ش.أ

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى، اليوم الخميس، أن بلاده ستفرض حظرا على دخول الأجانب القادمين من 21 دولة أوروبية وإيران، وذلك فى إطار إجراءات أقوى لاحتواء فيروس كورونا المتفشى.

وأوضح آبي - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- أنه اعتبارًا من منتصف ليل اليوم سيتم منع أولئك الذين ذهبوا إلى إيران أو أى دولة أوروبية من الـ21 ومن بينهم إيطاليا وألمانيا فى خلال 14 يومًا قبل وصولهم إلى اليابان.

وكانت اليابان قد منعت بالفعل الأجانب القادمين من أجزاء من الصين وكوريا الجنوبية من دخول البلاد.

وأضاف آبى، أن اليابان ستبدأ أيضا فى مطالبة الزوار ومواطنيها القادمين من بعض الدول في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بالحجر الذاتي لمدة 14 يومًا، موضحا أن هذا الطلب سيطبق على القادمين من 11 دولة من بينها إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وكذلك إسرائيل وقطر، وسيطلب منهم أيضا مراقبة بعض الأعراض مثل الحمى والسعال والامتناع عن استخدام وسائل النقل العامة، وستستمر هذه الإجراءات حتى نهاية الشهر المقبل.

كما ستقوم اليابان بتعليق التأشيرات التي تم إصدارها بالفعل لمواطنى دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتى إعلان اليابان عن إجراءات أقوى لمكافحة الوباء فى الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة في طوكيو في الأيام الأخيرة، حيث طلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من السكان البقاء في منازلهم فى نهاية هذا الأسبوع لتجنب زيادة تفشي الفيروس.

يُشار إلى أن الدول التي سينطبق عليها قرار حظر دخول اليابان هى أندورا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وليختنشتاين ولوكسمبورج ومالطا وموناكو وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والفاتيكان، فضلا عن إيران.

كما يطبق قرار الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الوافدين من البحرين وبروناي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا وإسرائيل وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وقطر.