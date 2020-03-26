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الهند تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات

الخميس، 26 مارس 2020 01:00 م
الهند تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة الهند، اليوم الخميس، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى 4 وفيات بسبب هذا الفيروس. 

وكان رئيس الوزراء الهندى أعلن فرض الإغلاق التام فى البلاد لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما.

وفى وقت سابق قررت السلطات المعنية فى دولة الهند، توسيع حالة الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا.

وألغت السكك الحديدية فى الهند، كل خدمات قطارات الركاب فى البلاد حتى 31 مارس بسبب تفشى فيروس كورونا، وقد أعلنت الهند حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

فيما كشفت هيئات المحامين في المحكمة العليا الهندية، أن السلطات قررت "إغلاق" مباني المحكمة العليا فورا بعد أن تم تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا. 

 

 

 


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كوفيد 19

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