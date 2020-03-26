اليوم السابع
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النيابة توجه تهمة خرق حظر التجوال لمتهمين بالتجمع وتأمر باستعجال التحريات

الخميس، 26 مارس 2020 02:08 م
النيابة توجه تهمة خرق حظر التجوال لمتهمين بالتجمع وتأمر باستعجال التحريات حظر تجوال - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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وجهت نيابة القاهرة الجديدة، تهمة خرق حظر التجول لعدد من الأشخاص، بعد إلقاء قوات الأمن عليهم مساء أمس الأربعاء، خلال توقيت فرض حظر التجوال بمنطقة التجمع الأول، وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث قبل صدور قرار تجاه المتهمين.

 

كانت بداية الواقعة، بمرور الدوريات الأمنية بمحيط قسم التجمع الأول، للتأكد من تطبيق قرار حظر التجوال، وخلال المرور الأمنى تم إلقاء القيض على عدد من الأشخاص بتهمة خرق حظر التجوال، وتم اصطحابهم لقسم التجمع الأول وتحرير المحاضر اللازمة، وتوالت النيابة التحقيقات.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها فى تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما فى ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

 

وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.

 


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