اليوم السابع
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النيابة تواصل الاستماع لأقوال مصابى حادث الطريق الدائرى الأقليمى

الخميس، 26 مارس 2020 04:29 م
النيابة تواصل الاستماع لأقوال مصابى حادث الطريق الدائرى الأقليمى حادث الدائرى الإقليمى
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة الاستماع لأقوال المصابين الـ14 داخل مستشفيات الصف وأطفيح وحلون، في إطار استكمال التحقيقات.

وأصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تصريح بدفن الضحية الـ18 من ضحايا حادث الطريق الدائرى الأقليمي، والذى توفى متاثرًا بإصابته داخل المستشفى، ليرتفع عدد الضحايا لـ18 والمصابين لـ14.
 
واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من المصابين داخل مستشفيات حلوان والصف وأطفيح والذين استقرت حالتهم الصحية، وجاءت مجمل أقوالهم لتؤكد أنهم أثناء استقلالهم سياراتهم بالمنطقة التي شهدت الحادث، فوجئوا بالسيارة النقل قادمة تجاههم بسرعة كبيرة، لم تمكن قائدها من السيطرة عليها، فاصطدمت بعدد كبير من السيارات التي كانت متوقفة في كمين لتطبيق حظر التجول، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
 
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الأقليمى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

حادث الدائرى الإقليمى

دهس ١٤ سيارة

وابة حلوان

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