النيابة تستمع لضابط التحريات فى واقعة مصرع فتاتين داخل نادى صحى بالنزهة

كتب كريم صبحى

استمعت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، لأقوال ضابط تحريات حول مصرع فتاة وعاملة فلبينية إثر نشوب حريق داخل نادى صحى.

وقال أمام النيابة، إن تحرياته أسفرت أن النادى الصحى غير مرخص، مشيرا إلى أن "الجبسون بورد" ساهم فى إشعال النار داخل "سبا"، فضلا عن عدم وجود أى اشتراطات أمنية فى المكان لمواجهة الحرائق، مشيرا إلى أن حى النزهة أغلق المكان من قبل ولكن مالكه فتحه بالمخالفة للقانون.

واستعجلت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، تقرير الطب الشرعى لفتاة وعاملة فليبنية لقيتا مصرعهما فى حريق نادى صحى، كما أمرت النيابة باستدعاء ضابط التحريات لسؤاله حول الواقعة .

واستمعت نيابة النزهة، لأقوال مسئول حى النزهة فى واقعة مصرع فتاة وعاملة فلبينية فى حريق داخل نادى صحى.

وفجر مسئول الحى مفاجأة فى الحادث، وهى أن النادى الصحى الذى وقع فيه الحريق تم غلقه سابقا فى شهر ديسمبر الماضى، ولكن صاحبته قامت بفتحه مرة أخرى بالمخالفة لقرار الغلق.

وأضاف مسئول الحى، أمام معتز زكريا مدير نيابة النزهة، أن النادى الصحى يعد نشاطا تجاريا، ومن شروط الأنشطة التجارية، أن تكون فى الطابق الأرضى أو الطابق الأول، وهو ما لا ينطبق على المكان الذى وقع فى الحادث، مشيرا إلى أن العاملة الفلبينية المتوفية لم تحصل على ترخيص بمزاولة المهنة، حيث يشترط قبل تشغيل الأجانب فى نشاط تجارى، الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة بعد عرض الأمر على الأمن الوطنى.

ولقيت فتاة وعاملة فلبينية، مصرعهما داخل حريق نادى صحى فى منطقة النزهة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشر معتز زكريا مدير النيابة بإشراف المستشار إسماعيل حفيظ رئيس نيابة النزهة التحقيق.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا بنشوب حريق داخل نادى صحى "سبا" بالطابق الخامس فى منطقة النزهة، وانتقلت الحماية المدنية على الفور لمكان الحريق وتم السيطرة على الحريق، ولقيت فتاة وعاملة فلبينية مصرعهما اختناقا من انبعاث دخان الحريق داخله وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الضحية "ندا" عروس، لم يمر على زواجها شهور، توجهت إلى النادى الصحى لعمل جلسات علاج طبيعى، ونشب الحريق داخل النادى الصحى، وحاول أحد الأشخاص الذى كان متواجدا فى المكان إنقاذها ولكنه فشل وتوفيت هى وفلبنية تعمل فى النادى الصحى.

وانتقلت نيابة النزهة، لمكان الحادث وتبين من معاينة النادى الصحى، أنه يقع فى الطابق الخامس، وتفحم بالكامل نتيجة الحريق، كما تبين من التحقيقات أنه غير مرخص، وأمرت النيابة بحبس صاحب النادى الصحى 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى، لمعاينة الحريق والوقوف على أسبابه، كما أمرت النيابة بتشريح جثة الفتاتين لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .

وكشفت تحقيقات نيابة النزهة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، عن مفاجأة فى واقعة حريق شب فى نادى صحى، أسفر عن مصرع فتاتين، حيث تبين أن المكان غير مرخص، ويباشر معتز زكريا مدير نيابة النزهة، التحقيق مع صاحبه ووجه له تهمة الإهمال وإدارة مكان بدون ترخيص.