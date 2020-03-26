اليوم السابع
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النيابة تحقق فى حادث الدائرى الأقليمى وتطلب تحريات الأجهزة الأمنية وتصرح بالدفن

الخميس، 26 مارس 2020 10:53 ص
النيابة تحقق فى حادث الدائرى الأقليمى وتطلب تحريات الأجهزة الأمنية وتصرح بالدفن حادث تصادم، صورة ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة حول حادث التصادم الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالطريق الدائرى الأقليمي، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وصرحت النيابة العامة بدفن جثث الضحايا بعدما طبلت تسلمت تقرير مفتش الصحة حول حالة كل ضحية، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم.
 
وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث، وعرضها على مهندس فني لفحصها.
 
وكانت مباحث الجيزة القت القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الاصطدام بعدد من السيارات، مما أسفر عن مصرع واصابة عددا من المواطنين، بالطريق الدائرى الإقليمى فى الجيزة بالقرب من بوابة حلوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تمهيدا لاحالته إلى النيابة للتحقيق.
 
وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما لا تزال عمليات نقل المتوفين و المصابين إلى المستشفى مستمرة.   
 
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الأقليمى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها. 
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق. 
 
 كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
 
 
 
 

 


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