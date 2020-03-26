النيابة تحفظ التحقيق فى محاولة فتاة الانتحار بالساحل

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة الساحل بحفظ التحقيق في محاولة فتاة الانتحار من خلال القاء نقسها من اعلي كوبري الساحل ، وتمكنت الاجهزة من انقاذها ، لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقت الاجهزة الامنية بالقاهرة بلاغا من أحد المواطنين بقيام ابنة أخيه (18 سنة – ربة منزل) بإلقاء نفسها فى مياه النيل من أعلى كوبرى الساحل.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لمكان البلاغ، حيث تمكنت من انتشال المذكورة على قيد الحياة بحالة إعياء بسيطة أسفل كوبرى روض الفرج، وتم إسعافها بواسطة سيارة الإسعاف ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم

وبسؤالها قررت أنها قامت بإلقاء نفسها فى مياه نهر النيل إثر خلافات عائلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وكان اللواء نبيل سليم مدير، مباحث العاصمة، فى وقت سابق، تلقى إخطارا من المقدم حسام عشماوى، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل مفاده انتحار أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" بإطلاق عيار نارى على نفسه، باستخدام (طبنجة وبخزينتها طلقة لذات العيار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى تحصل على السلاح من (سائق "له معلومات جنائية"، ومحام).

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافهما وضبطهما بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، وبمواجهتهما أقر الأول بسابقة تعرفه على المتوفى بمدينة نوبيع وقيامه بقضاء متطلباته.

وأضاف بأن المتوفى طلب منه التحصل على سلاح نارى لرغبته فى الانتحار بسبب معاناته من أمراض الشيخوخة، فتواصل مع "المتهم الثانى" لشراء السلاح النارى المشار إليه.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها، وأقر بتحصله على السلاح النارى و2 طلقة من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى، واتفق مع "الأول" على تسليم السلاح النارى للمتوفى نظير مبلغ مالى.

تم بإرشادهما ضبط بمسكنهما جزء من المبلغ المالى، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المُتحصل عليه من المتوفى على متطلباتهما الشخصية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.