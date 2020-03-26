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النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي الشرعى الخاص بتشريح جثة بالشرابية

الخميس، 26 مارس 2020 11:20 م
النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي الشرعى الخاص بتشريح جثة بالشرابية جثه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تسلمت نيابة الشرابية تقرير الطب الشرعي النهائي لجثة شاب لقي مصرعه، واكد التقرير ان الوفاة تعزي الي كسر بقاع الجمجمة وارتجاج في المخ وشرخ في البنكرياس فضلا عن كسر في الرقبة

 

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى، بسقوط شاب من الطابق الخامس، وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة شاب فى العقد الثانى من العمر

 

واجري رجال المباحث تحرياتهم حول الحادث فيما تم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة، تم أتخاذ كافة الاجراءات القانوينة اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق .

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

 


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