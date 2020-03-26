الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى: جائحة كورونا والعالم الجديد الذي يخلقه

كتب: هناء أبو العز

كتب جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، مقالًا قال فيه إن أزمة كوفيد-١٩ ليست حربًا ولكنها "تشبه الحرب" ، لأنها تتطلب تعبئة وتوجيه الموارد على مستويات غير مسبوقة ، إضافة إلى أن التضامن بين الدول والاستعداد لتقديم التضحيات من أجل الصالح العام أمران حاسمان.

وأضاف جوزيب بوريل فى مقال له نشره موقع الاتحاد الأوروبى، أنه فقط من خلال التكاتف والتعاون عبر الحدود يمكننا التغلب على الفيروس واحتواء عواقبه - ولدى الاتحاد الأوروبي دور رئيسي يقوم به.، كان هذا هو الموقف الواضح والموحد لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عندما ناقشنا الأزمة في ٢٣ مارس عبر الفيديو كونفرانس.

وأشار ممثل الاتحاد الأوربى إلى القول بأن الحروب لا تربح من خلال التكتيكات أو حتى الإستراتيجيات، ولكن من خلال اللوجستيات والاتصالات، يبدو هذا صحيحًا بالنسبة لكوفيد-١٩ فثبت أنهم الأفضل في تنظيم الاستجابة، والاعتماد بسرعة على الدروس المستفادة من جميع أنحاء العالم، والتواصل بنجاح تجاه المواطنين والعالم الأوسع، سيخرجون أقوى.

وقال جوزيب: نعيش معركة عالمية من الروايات والسرديات يكون التوقيت فيها عاملاً حاسمًا. في يناير، كان التأطير المهيمن لهذا هو كونه أزمة محلية في مقاطعة هوبي، تفاقمت بسبب التستر على معلومات مهمة من قبل مسؤولي الحزب الصينيين، وكانت أوروبا ترسل الكثير من المعدات الطبية لمساعدة السلطات الصينية التي كانت غارقة في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين، خفضت الصين الإصابات المحلية الجديدة إلى أرقام مفردة - وهي الآن ترسل معدات وأطباء إلى أوروبا، كما يفعل الآخرون أيضًا، و تدفع الصين بقوة برسالة مفادها أنها، على عكس الولايات المتحدة، شريك مسؤول وموثوق، في معركة السرد، رأينا أيضًا محاولات لتشويه سمعة الاتحاد الأوروبي على هذا النحو وبعض الحالات التي تم فيها وصم الأوروبيين كما لو كانوا جميعًا حاملين للفيروس.

وقال جوزيب: بالنسبة لأوروبا، يمكننا أن نتأكد من أن التصورات ستتغير مرة أخرى مع تطور الفيروس وتعاملنا معه، ولكن يجب أن ندرك أن هناك مكونًا جيوسياسيًا يتضمن صراعًا على النفوذ من خلال التلفيق و "سياسة الكرم". مسلحين بالحقائق، نحن بحاجة للدفاع عن أوروبا ضد من يذمها.

هناك أيضًا معركة سرديات داخل أوروبا. من المهم أن يظهر الاتحاد الأوروبي أنه اتحاد يحمي وأن التضامن ليس عبارة فارغة. بعد الموجة الأولى التي احتلت فيها السلطات الوطنية مركز الصدارة، أصبح الاتحاد الأوروبي الآن في المقدمة من خلال إجراءات مشتركة على جميع المسارات التي مكنته الدول الأعضاء من العمل فيها: من خلال الشراء المشترك للمعدات الطبية الحيوية والتحفيز الاقتصادي المشترك والتخفيف الضروري للقواعد المالية وتلك الخاصة بدعم الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل دور الاتحاد الأوروبي مكونًا خارجيًا كبيرًا. نحن نساعد الدول الأعضاء في جهودها القنصلية ونساعد في إعادة الأوروبيين العالقين إلى وطنهم. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي ، مكنت الجهود المشتركة في المغرب من عودة حوالي ٣٠ ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم. هذا يدل على أننا يمكن أن نحقق نتائج معًا.

لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. في جميع أنحاء العالم، تم تسجيل حوالي ١٠٠ ألف مسافر أوروبي في السفارات أو القنصليات، لكن الرقم الحقيقي لأولئك الذين يحتاجون إلى العودة إلى الوطن أعلى بكثير.

يحتاج الوباء العالمي إلى حلول عالمية ويجب أن يكون الاتحاد الأوروبي في قلب المعركة. أنا على اتصال مع شركاء من جميع أنحاء العالم، من آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، للمساعدة في بناء استجابة دولية منسقة. في الأزمات، غالبًا ما تتحول الغريزة البشرية إلى الداخل، لإغلاق الحدود والدفاع عن نفسك. في حين أن هذا الموقف مفهوم، إلا أنه يحقق الهزيمة الذاتية. لا يمكن حل حالة الطوارئ الخاصة بكوفيد-١٩ داخل دولة واحدة، أو من خلال الذهاب بمفردها. إن القيام بذلك يعني ببساطة أننا جميعًا سنكافح لفترة أطول، مع ارتفاع التكاليف البشرية والاقتصادية.

بدلاً من ذلك، ما يجب أن نعمل من أجله هو توسيع جذري للتعاون الدولي بين العلماء والاقتصاديين وواضعي السياسات. في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي. ضمن مجموعة السبع ومجموعة العشرين والمحافل الدولية الأخرى. حشد الموارد للعمل على العلاجات واللقاحات. الحد من الأضرار الاقتصادية من خلال تنسيق تدابير التحفيز المالي والنقدي والحفاظ على التجارة في السلع مفتوحة. التعاون في إعادة فتح الحدود عندما يخبرنا العلماء أننا نستطيع القيام بذلك. ومحاربة حملات التضليل عبر الإنترنت. إنه وقت للتضامن والتعاون، وليس ألعاب إلقاء اللوم التي لن تشفي شخصًا مصابًا.

في حين أن الاحتياجات كبيرة في الداخل، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدًا أيضًا لمساعدة الآخرين في المواقف الهشة ممن يمكن أن يتعرضوا لخطر الإغراق. فقط فكر في مخيمات اللاجئين في سوريا وماذا سيحدث إذا انتشر كوفيد-١٩ هناك لأشخاص عانوا الكثير بالفعل. وتشكل أفريقيا في هذا الصدد مصدر قلق كبير. مع إيبولا، ربما تكون قد بنت أفريقيا تجربة أحدث في التعامل مع الأوبئة أكثر من أوروبا، لكن النظم الصحية ضعيفة للغاية بشكل عام وسيؤدي تفشي كامل للمرض إلى دمار. إن التباعد الاجتماعي والعيش في العزل أكثر صعوبة بشكل كبير في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في أفريقيا. يكسب الملايين في أفريقيا رزقهم في الاقتصاد غير الرسمي وسيتعين عليهم التعامل مع تفشي المرض دون وجود شبكة أمان اجتماعي. حتى قبل أن يضرب الفيروس القارة، يتعين على الأفارقة، مع الاقتصادات الناشئة الأخرى، التعامل مع مستوى هائل من سحب رأس المال.

قد تنهار دول أخرى مثل فنزويلا أو إيران دون دعمنا. هذا يعني أننا يجب أن نضمن حصولهم على مساعدة صندوق النقد الدولي. ومع إيران، نحتاج إلى التأكد من أن التجارة الإنسانية المشروعة يمكن أن تستمر على الرغم من العقوبات الأمريكية.

يجب أن نتذكر أيضًا أنه لم تختفِ أي من المشاكل الأخرى التي ركزنا عليها قبل أزمة فيروس كورونا. في الواقع، قد تسوء. قد يعمق كوفيد-١٩ بعض الصراعات المستمرة منذ فترة في منطقة الجوار الأوروبي. كان علينا بالفعل كأوروبا التنقل في عالم من التوترات الجيوسياسية المتزايدة، خاصة بين الولايات المتحدة والصين. هنا أيضا، الخطر هو أن كوفيد-١٩ سيضاعف النزعات الموجودة مسبقًا.

وعمومًا، فإن مهمة الاتحاد الأوروبي هي تحدي النقّاد وإثبات أنه ملموس وفعال في أوقات الأزمات. كان جان مونيه قد كتب في مذكراته أن "أوروبا سوف تتشكل في أزمات، وستكون مجموع الحلول المعتمدة لتلك الأزمات". فلتكن تلك فلسفتنا التوجيهية بينما نحارب هذه الأزمة ونستعد لما يأتي بعدها.