اليوم السابع
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الملك سلمان أمام مجموعة الـ20: جائحة كورونا عرقلت مسار النمو العالمى

الخميس، 26 مارس 2020 03:10 م
الملك سلمان أمام مجموعة الـ20: جائحة كورونا عرقلت مسار النمو العالمى الملك سلمان
إيمان حنا

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أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمام القمة الاستثنائية المنعقدة افتراضيا برئاسة الرياض، أن جائحة كورونا عرقلت مسيرة النمو فى العالم أجمع، ومضيفا: علينا دعم منظمة الصحة العالمية فى جهودها لمواجهة الوباء.

وأضاف الملك سلمان: أننا لن نألوا جهدا فى دعم اقتصادات العالم فى الأزمة التى نواجهها جميعا وعلينا التكاتف، وتأثير الجائحة شمل مختلف القطاعات، والعالم يعول على تكاتفتنا لخفيف تداعيات الأزمة.

وتابع: في ظل تباطؤ معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية، فإن لمجموعة العشرين دوراً محورياً في التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة. لذلك، لا بد لنا من تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي. وترحب المملكة بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، وما يشمله ذلك من حزم تحفيزية، وتدابير احترازية، وسياسات قطاعية، وإجراءات لحماية الوظائف.

وانطلقت أعمال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بشكل افتراضى عبر الفيديو كونفرانس، وتنقل أجزاء من فعالياتها بالبث المباشر عبر التليفزيون الرسمى السعودى "قناة الإخبارية".

وتناقش القمة تداعيات أزمة تفشى وباء كورونا، وكيفية الخروج بمبادرات توجد حلولا ناجعة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التى تسبب بها الوباء .

كما تناقش سبل المضى قدما فى تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادى.

يشارك بالقمة الاستثنائية قادة الدول الكبرى اقتصاديا فى مقدمتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين ، والمستشارة الالمانية انجلا ميركل ، إلى جانب مملكة إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا الاتحادية، كما يشارك 9 منظمات دولية  كبرى هى منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

ويمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.

وأكدت مجموعة العشرين أنها ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء، وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.

وكانت الممملكة العربية السعودية قد دعت للقمة الأسبوع الماضى بعد أن انتشر وباء كورونا فى حوالى 199 دولة حول العالم ، وستبنى القمة على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة.

 


الملك سلمان

قمة العشرين

كورونا

جائحة كورونا

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