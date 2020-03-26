المستشفيات التركية تخفى الحقائق عن المواطنين حول فيروس كورونا

كتب: أحمد جمعة

كشفت تقارير صحفية تركية عن إخفاء أنقرة الحقائق عن المواطنين الأتراك حول فيروس كورونا، مشيرا إلى رصد عدد من العاملين في مستشفى مادليفا بمنطقة بايليك يوزو في إسطنبول لتابوت أمام المستشفى وهم يرتدون ملابس وقائية.

وقالت صحيفة "جون بويو" إن الملابس الوقائية يتم استخدامها في بعض أقسام مستشفى مادليفا بهدف الحماية، زاعمة عدم وجود أي حالات وفاة في المستشفى تأثيرا بفيروس كورونا المستجد.

كان وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة إن عدد الوفيات في تركيا جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 15 ليصل إلى 59 أمس الأربعاء فى حين زاد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بواقع 561 ليصل إلى 2433.

وأضاف الوزير على تويتر أن 5035 فحصا أجرى خلال الساعات الأربع والعشرين الاضية ليصل العدد الإجمالى للفحوصات التي نفذت في تركيا إلى نحو 33 ألفا.