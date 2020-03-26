اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المستشفيات التركية تخفى الحقائق عن المواطنين حول فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 04:18 م
المستشفيات التركية تخفى الحقائق عن المواطنين حول فيروس كورونا اردوغان
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تقارير صحفية تركية عن إخفاء أنقرة الحقائق عن المواطنين الأتراك حول فيروس كورونا، مشيرا إلى رصد عدد من العاملين في مستشفى مادليفا بمنطقة بايليك يوزو في إسطنبول لتابوت أمام المستشفى وهم يرتدون ملابس وقائية.

وقالت صحيفة "جون بويو" إن الملابس الوقائية يتم استخدامها في بعض أقسام مستشفى مادليفا بهدف الحماية، زاعمة عدم وجود أي حالات وفاة في المستشفى تأثيرا بفيروس كورونا المستجد.

كان وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة إن عدد الوفيات في تركيا جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 15 ليصل إلى 59 أمس الأربعاء فى حين زاد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بواقع 561 ليصل إلى 2433.

وأضاف الوزير على تويتر أن 5035 فحصا أجرى خلال الساعات الأربع والعشرين الاضية ليصل العدد الإجمالى للفحوصات التي نفذت في تركيا إلى نحو 33 ألفا.


تركيا

اخبار تركيا

المستشفيات التركيه

كورونا

فيروس كورونا

المصابون بكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابة 20 جنديا من الناتو فى ليتوانيا بفيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 04:09 م

فورين بوليسى: كورونا أسوأ فشل استخباراتى لواشنطن فى التاريخ الأمريكى

الخميس، 26 مارس 2020 04:01 م

وحدات خاصة بالجيش الروسى تدخل إيطاليا للمساعدة في مكافحة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:57 م

لبنان تبدأ حظر التجول من 7 مساء حتى 5 صباحا لمكافحة فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:57 م

صور.. أجهزة مطروح والمجتمع المدنى يواصلون أعمال التطهير لمواجهة " كورونا"

الخميس، 26 مارس 2020 03:53 م

السودان يعلق حركة مركبات النقل العامة والخاصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة