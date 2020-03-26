وأفاد بأن الحكومة المجرية قررت وضع خطة تخصيص للأطباء وتحديد مستشفيات لمكافحة الأمراض، وأنه يتم حاليا بناء مستشفى مخصصة لمكافحة الأمراض، فضلا عن السماح ببقاء متاجر البقالة والصيدليات مفتوحة طول ساعات العمل العادية وفتح المطاعم حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأضاف أن الحكومة قررت فرض غرامات تصل إلى 500 ألف فورنت (العملة المجرية) في حالة انتهاك هذه التدابير، على أن تكون مسئولية الشرطة مراقبة الامتثال لهذه التدابير.

وأشار إلى أن الحكومة المجرية تقدمت باقتراح بسن تشريع لمد فترة الإجراءات الاستثنائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن بنودا حول إمكانية تعليق أعمال البرلمان المجري وكذلك فرض عقوبات جديدة ضد الذين يقوضون جهود الحكومة المجرية في هذا الصدد.

ولفت إلى أن التشريع المقترح يتضمن تجريم نشر معلومات كاذبة أو تشويه الحقائق قد تؤدي إلى ارتباك مجموعة من الناس أو إثارة الاضطرابات بهدف عرقلة جهود الحماية ضد انتشار الفيروس.

يشار إلى أن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أعلن حالة الطوارئ في بلاده؛ لمواجهة خطر انتشار فيروس (كورونا) المستجد بداية من 11 مارس و تم إغلاق الحدود المجرية وخضوعها للمراقبة الكاملة والسماح فقط للممرات الإنسانية للعمل.