الليرة التركية تتهاوى أمام الدولار مجددا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

شهد سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية ارتفاعاً فى تعاملات اليوم وسجلت الليرة خسائر جديدة أمام الدولار الأمريكي، حيث بدأ سعر صرف الدولار فى تعاملات اليوم 6.44 ليرة تركية بينما بدأ اليورو تعاملات اليوم بسعر 7.3 ليرة تركية، وفقا لصحيفة يني جازيتاسي.

وذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن الهيئات البحثية بدأت في طرح توقعاتها بشأن تأثير فيروس كورونا الذى شل الحركة التجارية والصناعية حول العالم، على اقتصادات الدول ومن بينها تركيا، وتوقعت مؤسسة Capital Economics البحثية، ومركزها لندن، في تقريرها الأخير حول تأثير وباء كورونا على الدول النامية، تضاؤل الاقتصاد التركى بنحو 2% خلال عام 2020، وكانت المؤسسة البريطانية سبق أن توقعت تسجيل الاقتصاد التركي نموا بنحو 4.3 % خلال العام الجارى.

وأوضحت مؤسسة “كابيتال” البريطانية أن تأثير الضربة التى وجهها كورونا إلى الاقتصاد سيظهر في الربع الثاني من العام، مفيدة أن اقتصادات كل الدول النامية ومن بينها تركيا ستتضاءل.

وأضافت المؤسسة أن أبعاد الضربة الناجمة عن الفيروس سيحددها نصيب أكثر القطاعات المتأثرة كالسياحة والترفيه والبيع باالتجزئة من إجمالي الاقتصاد، مشيرة إلى أن حصة السياحة في تركيا وكرواتيا من إجمالي الاقتصاد تفوق حصة الدول النامية الأخرى، وأن هذا الوضع سيؤدى إلى تأثر اقتصادات الدولتين بالفيروس بشكل عنيف.

وفي السياق نفسه، نشرت مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادي التركية توقعاتها بشأن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، حيث أوضحت المؤسسة أنه في أكثر السيناريوهات تفاؤلا فإن الاقتصاد التركي سيتضاءل بنحو 10% خلال مارس الجارى، وأن معدلات النمو السنوية ستتراجع إلى 4.3 فى المئة فى حال نمو الاقتصاد بنحو 5.5 فى المئة خلال الفترة المتبقية من العام ومقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.