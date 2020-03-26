الكهرباء تتلقى 5555 بلاغا على رقم 121 فى أول أيام حظر التجوال.. صور

كتبت رحمة رمضان

يستمر قطاع الكهرباء، استقبال البلاغات والشكاوى على الخط الساخن 121 وإصلاح الأعطال خلال أول أيام حظر التجوال على مستوى المحافظات بسرعة الاستجابة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وبلغ إجمالى البلاغات 5555.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجمالى عدد المكالمات بلغ أمس الأربعاء 12805 منها البلاغات الفنية المستقبلة 4599 وبلغ عدد البلاغات التى تم حلها حوالى 4480 وجارى حل 119 بلاغا فنيا.

أما خلال الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق من الساعة 12 صباحا حتى 8 صباحا بلغ إجمالى عدد المكالمات 956، منها البلاغات الفنية المستقبلة 589، وبلغ عدد البلاغات التى تم حلها حوالى 430 وجارى العمل على سرعة استكمال حل 159 بلاغا.

ويتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجميع القيادات باستمرار المجهودات التى يقوم بها جميع العاملين بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع بدورهم الحيوى فى الحفاظ على انتظام التغذية الكهربائية والمتابعة الدائمة للتواصل مع المواطنين من خلال الآليات المختلفة والتى تتمثل إلى جانب خدمة الخط الساخن 121 فى المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى الجمهور أيضاً خدمة كل من الموقع الإلكترونى للوزارة، الشكاوى الواردة عبر قنوات التواصل المختلفة ( جهات حكومية ـ برقية ـ خطاب ـ فاكس ـ تليفون ... )، تطبيق ارتفاع شكوى الفواتير وSMS، وبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ويتم العمل على حل أى مشكلة فى أسرع وقت ممكن ومراعاة خطة الدولة فى اتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحقيقا للمشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن، فى إطار التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.