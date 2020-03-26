اليوم السابع
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الكهرباء: انتظام العمل بنظام الورديات حتى 14 إبريل المقبل

الخميس، 26 مارس 2020 04:00 ص
الكهرباء: انتظام العمل بنظام الورديات حتى 14 إبريل المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازم اتخاذها كإجراء وقائى منعاً لانتشار فيروس كورونا .

وأضافت الوزارة أنه نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وإلى ما استجد على مستوى الدولة فى هذا الشأن تقرر ما يلى: - التنبيه نحو تمديد العمل بالقرارات فيما يتعلق بالفئات التى تم منحها اجازات استثنائية من العمل والفئات الأخرى المخاطبة بالعمل بالتناوب فيما بينها لمدة اسبوعين اخرين حتى تاريخ 14/4/2020 أو صدور تعليمات أخرى. - التأكيد على انتظام العمل لباقى الفئات من شاغلى الوظائف القيادية والعاملين بنظام الورادى وفى مجالى الكشف والتحصيل اتساقاً مع مواعيد حظر التجوال.

 

واتساقاً مع اجراءات حظر التجوال على مستوى الدولة اعتباراً من 25/3/2020 يكون العمل بنظام الورادى على مستوى شركات الانتاج التابعة بإحدى البديلين التاليين: نظام الورديتين وردية أولى : من الثامنة صباحاً حتى الخامسة عصراً وردية ثانية : من الخامسة عصرا وحتى الثامنة صباح اليوم التالى.

نظام الوردية الواحدة لمدة 24 ساعة متواصلة على ان يكون تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة.

 

 أما على مستوى شركات توزيع الكهرباء التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء يراعى عند تطبيق نظام الوردية المعمول به أن تكون اجراءات تسليم وتسلم الوردية فى توقيتات مناسبة لساعات الحظر المفروضة مع التأكيد على فرق الطوارىء بتعليق كارت التعريف الخاص بهم بشكل ظاهر اثناء ساعات الحظر بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم منح العاملين بنظام الورادى راحات تتناسب مع نظام الوردية المعمول به والتأكيد على عدم التأثير على برامج الصيانات الدورية المخططة أو العاجلة أو الطارئة وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزارة الكهرباء

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فواتير الكهرباء

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