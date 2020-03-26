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الكرملين يحذر الروسيين: استعدوا لأسوأ سيناريو بسبب فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 12:52 م
الكرملين يحذر الروسيين: استعدوا لأسوأ سيناريو بسبب فيروس كورونا مواجهة كورونا - ارشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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دعت الرئاسة الروسية "الكرملين"، جموع المواطنين فى البلاد للاستعداد لأسوأ سيناريو بالتزامن مع إطلاق تدابير إغلاق واسعة في موسكو بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

وقالت "الكرملين" إن الشركات العاملة في القطاعين الطبي والدوائي وأيضا تلك التي تعمل على نحو مستمر مثل مصانع الإنتاج في قطاعي المعادن والكيماويات لن تكون في إجازة الأسبوع المقبل.

وأكد المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يشعر بأنه بصحة جيدة بعد زيارته لمستشفى للمصابين بفيروس كورونا.
 
وكان المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أعلن أمس الأربعاء، أن ثمة مشاورات جدية لاحتمال إلغاء العرض العسكرى بمناسبة الذكرى، فى إطار الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا. 
 
وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك الخميس في قمة طارئة لمجموعة العشرين تعقد عبر الانترنت.
 

 


روسيا

اخبار روسيا

الكرملين

فيروس كورونا

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