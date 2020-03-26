الكرملين يحذر الروسيين: استعدوا لأسوأ سيناريو بسبب فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

دعت الرئاسة الروسية "الكرملين"، جموع المواطنين فى البلاد للاستعداد لأسوأ سيناريو بالتزامن مع إطلاق تدابير إغلاق واسعة في موسكو بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت "الكرملين" إن الشركات العاملة في القطاعين الطبي والدوائي وأيضا تلك التي تعمل على نحو مستمر مثل مصانع الإنتاج في قطاعي المعادن والكيماويات لن تكون في إجازة الأسبوع المقبل.