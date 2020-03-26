اليوم السابع
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القوى العاملة: تطبيق القانون تجاه المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية بكل حسم

الخميس، 26 مارس 2020 11:39 ص
القوى العاملة: تطبيق القانون تجاه المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية بكل حسم محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جميع مفتشي العمل، والسلامة والصحة والمهنية -  بصفة مؤقتة ـ  ولحين انتهاء أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بالقيام بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشآت المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة، من حيث  أعمال تطهير مكان العمل، وكثافات العمال، والوقاية الشخصية للعمال، وخطط التعامل مع الموقف حال ظهور حالات إصابة بالفيروس.

وشدد وزير القوى العاملة، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة بكل حسم، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، المتضمن تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات أمام المواطنين.

وقرر وزير القوى العاملة، إيقاف العمل مؤقتاً بخطط التفتيش الدورى المعمول بها لحين ورود تعليمات جديدة ، وقيام مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات، بتوفير مهمات الوقاية الشخصية للمفتشين، من كمامات، وجوانتيات،  لاستخدامها في أثناء قيامهم بمهامهم بالتفتيش داخل المنشآت.

وقدم "سعفان" الشكر للمفتشين بمديريات القوي العاملة لتقديرهم الحالة الطارئة التى تمر بها البلاد، مؤكدا ضرورة تضافر كل الجهود للخروج من هذه الأمة بأقل الخسائر الممكنة.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرر تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرياتها أمام المواطنين بشكل مؤقت، في ضوء القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء فى هذا الخصوص ولمدة 15 يوما.
 
وتضمن المنشور الذى تم إرساله للمديريات فى هذا الشأن، تعليق كافة الخدمات التي تقدمها المديريات للجمهور بشكل مباشر والتى تقتضى تواجد المواطن داخل المديرية أو المنطقة أو المكتب، بما فى ذلك تراخيص عمل الأجانب، واستخراج شهادة القيد (كعب عمل)، الشكاوى الفردية الجماعية، وقياس مستوي المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة ...إلخ.
 
ويتم تعليق لافته علي أبواب كل مديرية ومنطقة ومكتب عمل لتجيه المواطنين بتقديم شكواهم العمالية علي بوابة الحكومة الالكترونية علي الموقع   WWW.Shakwa.eg، وحظر استلام أي شكاوي طوال مدة تعليق العمل من المواطنين بشكل مباشر.

 


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الاجراءات الاحترازية

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصرية

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