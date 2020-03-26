اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 09:10 ص
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القوى العاملة بالبحر الأحمر: مسجل لدينا 3500 من العمالة الغير منتظمة

الخميس، 26 مارس 2020 09:00 ص
القوى العاملة بالبحر الأحمر: مسجل لدينا 3500 من العمالة الغير منتظمة وزير القوى العاملة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال سعيد عبد الراضي، مدير عام القوى العاملة بمدينة الغردقة، إنه مسجل بالمديرية بالبحر الأحمر 3500 عامل من العمالة غير المنتظمة وهم المستحقون للمنحة الاستثنائية، بخلاف العمال الذين يقومون بالتسجيل على موقع الوزارة.

وأضاف مدير عام القوى العاملة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن العمال غير المنتظمين المسجلين بالمديرية والذين يبلغ عددهم 3500 عامل، مسجلين ضمن قاعدة بيانات داخل المديرية، وتم إرسال كشوفاتهم للوزارة لصرف المنحة الاستثنائية الـ500 جنيه.

وكشف عبد الراضى لـ"اليوم السابع" أن هؤلاء العمال يتقاضون منح من المديرية بشكل دورى ومنتظم على مدار العام منها مكافأة الأعياد ومصروفات الوفاة ومنحة الزواج، ومن المقرر ان يتم صرف المنحة الاستثنائية من خلال البريد خلال أبريل المقبل.

وتابع: التسجيل الإلكترونى وحده لا يضمن الحصول على المنحة الاستثنائية التى قررتها الدولة للعمالة غير المنتظمة، حيث سيتم فرز المتقدمين من خلال موقع الوزارة قبل اعتماد الصرف لهم ولا بد من خضوعهم لشروط وضوابط، وذلك تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

كما وافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التى أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التى تم حصرها فى حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".

وقال الوزير إن ذلك يأتى تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة ومشاركة فى الوزارة فى تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".


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