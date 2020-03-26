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الفنانة نبيلة عبيد فى رسالة صوتية للمواطنين: اعملوا معروف الزموا البيوت

الخميس، 26 مارس 2020 03:40 م
الفنانة نبيلة عبيد فى رسالة صوتية للمواطنين: اعملوا معروف الزموا البيوت نبيلة عبيد - نادية الجندى
كتب محمود راغب

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شاركت الفنانة القديرة نبيلة عبيد في حملة المجلس القومي للمرأة، "خليكى قدوة"، حيث بعثت برسالة هامة لجمهورها فى تلك الظروف التى يمر بها العالم والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد فى رسالة صوتية لجمهورها: "الزموا البيوت الفترة دى، دا لمصلحتنا كلنا، ولمصلحتكوا انتوا الأول، اعملوا معروف الزموا البيوت ويارب ربنا يحل الأزمة يا رب وتعدى على خير".

يذكر أن فيروس كورونا، قد وضع النجوم أحمد السقا ونادية الجندى ونبيلة عبيد وعدد آخر من الفنانين، تحت الإقامة الجبرية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمنع انتشار الفيرس بإيقاف حركة الطيران إليها إضافة إلى منع التجمعات وهو ما تسبب في إيقاف تصوير الأعمال التي كانت تصور في لبنان طوال الفترة الماضية.

وتواجد هؤلاء النجوم في لبنان منذ فترة بسبب تصويرهم أعمال فنيه هناك، حيث ارتبط أحمد السقا بتصوير برنامج جديد بعنوان "مين يغلب السقا؟" للعرض في شهر رمضان المقبل و90 % من ضيوفه نجوم مصريين، وبعد انهائه عدد من الحلقات جاءت قرارات الحكومة اللبنانية وأيضاً المصرية بتعليق حركة الطيران ليتوقف البرنامج منذ الأسبوع الماضي لعدم قدرة الفنانين المصريين على السفر الى لبنان وتصوير الحلقات، إضافة إلى منع الحكومة اللبنانية تصوير أعمال فنية جديدة لاسيما وأنها تعتمد على التجمعات في مكان واحد، ليظل السقا في لبنان حبيساً بأحد الفنادق هناك.

نفس الأمر بالنسبة للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد المتواجدان في بيروت لتصوير مسلسلهما "سكر زيادة" وعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث توقف التصوير نهاية الأسبوع الماضى لسببين الأول هو اعتماد احداثه على الاستعانة بفنانين مصريين كضيوف شرف ومع تعليق حركة الطيران في مصر ولبنان أصبحت الأمور صعبة لاستكمال التصوير، أما السبب الثانى هو منع التجمعات وإيقاف كل الأعمال الفنية بأمر من الحكومة اللبنانية.


نبيله عبيد

الفنانه نبيله عبيد

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصرية

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