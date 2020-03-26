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الفلبين تسجل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 45

الخميس، 26 مارس 2020 10:28 ص
الفلبين تسجل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 45 وفيات كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت الفلبين اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 45 شخصا، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز.

كانت وزارة الصحة الفلبينية قالت مطلع الأسبوع الجارى إن البلاد سجلت 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالة.

وقال وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين، أن بلاده بصدد وقف إصدار التأشيرات للأجانب ومنع كل الجنسيات من الدخول في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقال لوكسين على تويتر إنه وقع أمرا بوقف إصدار التأشيرات سواء في الداخل أو في المكاتب الخارجية. ولم يحدد لوكسين إطارا زمنيا للتدابير.

وأضاف لوكسين "هذه خطوة حتمية إلى الأمام: حظر شامل للزوار الأجانب من جميع الجنسيات دون استثناء" مضيفا أنه سيتم السماح للزوار الأجانب بالمغادرة.

وسجلت الفلبين 217 حالة إصابة بفيروس كورونا و17 وفاة أعلنت عن معظمها في الأسبوعين الماضيين. ويخضع أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 107 ملايين نسمة للعزل الصحي لمدة شهر.

 


كورونا

كوفيد 19

الفلبين

فيروس كورونا

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