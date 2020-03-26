اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 01:33 م
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العراق يمدد وقف الطيران وحظر السفر للحد من انتشار كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 12:03 م
العراق يمدد وقف الطيران وحظر السفر للحد من انتشار كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت الحكومة العراقية في بيان إنها مددت حظر السفر داخل البلاد ومن وإلى مطاراته حتى 11 أبريل ضمن خطوات مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وبدأت السلطات العراقية فرض قيود في 17 مارس حينما حظرت جميع رحلات الطيران من وإلى البلاد. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل ما لا يقل عن 346 إصابة و29 وفاة بالمرض حتى الآن.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، عن تسجيل ثلاث إصابات بكورونا فى أربيل، وقالت الوزارة - فى بيان مقتضب أوردته قناة السومرية نيوز - إنه "تم اليوم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في أربيل، وتم نقل المصابين إلى الحجر الصحي".

يشار إلى أن  وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فى عاصمة الإقليم محافظة أربيل، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى محافظة أربيل لرجلين فى الـ 35 من عمرهما، وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، فى محافظات إقليم كردستان، إلى 99 حالة.


العراق

الطيران

كورونا

فيروس كورونا

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