اليوم السابع
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العراق يعلن وفاة مواطن عراقى فى لندن بـ "كورونا" وتسجيل إصابة جديدة فى كركوك

الخميس، 26 مارس 2020 07:17 م
العراق يعلن وفاة مواطن عراقى فى لندن بـ "كورونا" وتسجيل إصابة جديدة فى كركوك كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن وفاة مواطن عراقى فى لندن إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم الخميس أن سفارة بلاده تابعت مع المستشفى الذى كان يرقد فيه المتوفى لإكمال إجراءات تسليم الجثمان لأسرته، والدفن فى إحدى مقابر لندن.

 

وفى السياق ذاته، أكد مصدر فى صحة كركوك أن مختبر الصحة العامة سجل إصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل فى ناحية ليلان شرق كركوك ليصل عدد المصابين فى كركوك إلى ثلاثة حالات ووفاة امرأة مسنة و25 حالة اشتباه.

 

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 36 إصابة، و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى العراق، وذكر بيان للوزارة أن "الاصابات كانت فى العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وكربلاء والنجف وواسط والسليمانية وكركوك وذى قار".

وأضاف أن "الوفيات سجلت فى بغداد وكربلاء والمثنى وبابل"، مؤكدا "تسجيل 16 حالة شفاء تام فى بغداد والديوانية وبابل والنجف".

وأعلنت الوزارة أن "المجموع الكلى للإصابات فى العراق وصل إلى 382 حالة، ومجموع الحالات التى تماثلت للشفاء 105، فيما توفى 36 شخصا بالفيروس".


كورونا

العراق

كركوك

كوفيد

19

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