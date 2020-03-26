اليوم السابع
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العراق تقرر تمديد حظر التجول.. وتسجيل أول حالة شفاء من كورونا فى الديوانية

الخميس، 26 مارس 2020 01:04 م
العراق تقرر تمديد حظر التجول.. وتسجيل أول حالة شفاء من كورونا فى الديوانية الرئيس العراقى برهم صالح
(أ ش أ)

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أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقى ، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال حتى 11 أبريل المقبل، وذكر المكتب - في بيان وفقا لوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "أنه تقرر تمديد حظر التجول في البلاد إلى 11 أبريل المقبل" ، ذلك للحد من تفشي وباء كورونا بالعراق.. حيث كان من المقرر أن ينتهي الحظر يوم السبت المقبل.

يشار إلى أن وكيل وزارة الصحة العراقية حازم الجميلي أكد أن العدد الكلي للإصابة بالفيروس في عموم البلاد بلغ 346 حالة.

وكانت الحكومة العراقية قالت في بيان إنها مددت حظر السفر داخل البلاد ومن وإلى مطاراته حتى 11 أبريل ضمن خطوات مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وبدأت السلطات العراقية فرض قيود في 17 مارس حينما حظرت جميع رحلات الطيران من وإلى البلاد. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل ما لا يقل عن 346 إصابة و29 وفاة بالمرض حتى الآن.

من جانبها أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية العراقية اليوم الخميس، تسجيل أول حالة شفاء لمصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت مدير عام دائرة صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن نتائج التحاليل أكدت شفاء أول مصابة بفيروس كورونا البالغة من العمر 23 عاما وهي من حي الفرات وسط الديوانية".
يذكر أن محافظة الديوانية سجلت حتى الآن 4 اصابات بفيروس كورونا. 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، عن تسجيل ثلاث إصابات بكورونا فى أربيل، وقالت الوزارة - فى بيان مقتضب أوردته قناة السومرية نيوز - إنه "تم اليوم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في أربيل، وتم نقل المصابين إلى الحجر الصحي".

يشار إلى أن  وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فى عاصمة الإقليم محافظة أربيل، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى محافظة أربيل لرجلين فى الـ 35 من عمرهما، وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، فى محافظات إقليم كردستان، إلى 99 حالة.


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