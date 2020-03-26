الصين تعلق دخول الأجانب الحاصلين على تأشيرات وتصاريح إقامة

رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن سلطات البلاد ستعلق مؤقتا دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات دخول سارية وتصاريح إقامة اعتبارا من 28 مارس فى إطار إجراءات لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وأضافت الوزارة فى بيان أن الاستثناءات لذلك ستشمل من يسافرون بصفة دبلوماسية أو رسمية إضافة لحاملى تأشيرات الدخول من الفئة (سي).

وتصدر التأشيرات من الفئة (سي) للأجانب الذين يعملون فى مجال التوريد لخدمات النقل الدولية.

وقال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية اليوم الخميس إن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد وعدة وزراء صحة عرب اجتمعوا بوزير الصحة الصيني الذي دعا الدول العربية إلى الاستعانة بدواء "كلوروكين" في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف بلحيمر - في تصريح اليوم الخميس إن الوزير الصيني قال إن الدواء ينبغي استعماله 7 أيام كاملة، وشدد على أن هذه التجربة أثبتت نجاحها في احتواء الوضع في الصين، وعلاج الكثير من المصابين، وأشار إلى أن الوزير الصيني تحدث عن أسباب انتشار فيروس كورونا وتفشيه في بلاده، قبل أن يتم احتواء الوضع، حيث قال إن انتشار الفيروس كان نتيجة التأخر في اتخاذ اجراءات وقائية.

يذكر أن أخر حصيلة أعلنتها السلطات الجزائرية أمس شملت 302 حالة إصابة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة.

قال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية اليوم الخميس إن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد وعدة وزراء صحة عرب اجتمعوا بوزير الصحة الصيني الذي دعا الدول العربية إلى الاستعانة بدواء "كلوروكين" في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف بلحيمر - في تصريح اليوم /الخميس/ - إن الوزير الصيني قال إن الدواء ينبغي استعماله 7 أيام كاملة، وشدد على أن هذه التجربة أثبتت نجاحها في احتواء الوضع في الصين، وعلاج الكثير من المصابين.

وأشار إلى أن الوزير الصيني تحدث عن أسباب انتشار فيروس كورونا وتفشيه في بلاده، قبل أن يتم احتواء الوضع، حيث قال إن انتشار الفيروس كان نتيجة التأخر في اتخاذ اجراءات وقائية.

يذكر أن أخر حصيلة أعلنتها السلطات الجزائرية أمس شملت 302 حالة إصابة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة.