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الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان

الخميس، 26 مارس 2020 02:00 ص
الصحة: لدينا خطان ساخنان للاستفسار عن كورونا فقط وبالمجان وزارة الصحة - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة خصصت خطين فقط لتلقى استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا؛ وهما 105 و15335 وليس للوزارة أى أرقام أخرى وقالت إن الاتصال يجرى مجانًا.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 442، مضيفة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 بعد تسجيل وفاة جديدة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت إن الشعوب التى تفشى فيها فيروس كورونا لم تلتزم بالعزل، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمجهود كبير فى التقصى، موضحة أن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، وهدفنا من القرارات الحكومية تقليل عدد الإصابات اليومية لكى يكون لدينا قدرة على الاستيعاب، محذرة أن التفشى مهما كانت إمكانات الدول فلن تستطيع مواجهة تداعيات تفشى الفيروس.

وأضافت وزيرة الصحة، أن الخوف على كبار السن والحوامل، مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائمًا دون مخالطة، موضحة أن الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى 200 شخص بلاغات المواطنين واستفساراتهم، وأن الخدمة أصبحت مجانية بعد أن كانت بـ"جنيه ونصف"، محذرة من قيام أى معامل خاصة بعمل تحليل كورونا، مشيرة إلى عمل 25 ألف كشف لجميع الطائرات والموانئ وجرى بالفعل اكتشاف حالات إيجابية والتعامل معها، مؤكدة أن قرارات الحكومة تعنى "اقعد فى بيتك".

وأصدرت الدكتورة نهال الشاعر رئيس إدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، كتابًا دوريًا رقم 4 لسنة 2020 وموجهًا لمديريات الشئون الصحية فى المحافظات، باستثناء المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها، وكذلك مراكز الغسيل الكلوى والحضانات والمراكز المتخصصة فى حالات الولادة الطارئة من الحظر اليومى.

وأوضح البيان الدورى، أن باقى المنشآت الطبية الخاصة بكافة أنواعها يطبق عليها الحظر اليومى، ويجرى إغلاقها اعتباراً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا بالإضافة إلى إغلاقها غلقًا كاملاً يومى الجمعة والسبت.


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