الصحة:اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزى على استقبال الحالات الطارئة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة وإغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة الموضوعة من كل مديرية فى إطار الخطط الإحترازية لمواجهة كورونا .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط ( الباطنة العامة - الأطفال - أمراض النسا و التوليد - الجراحة العامة - جراحة العظام ) بالمراكز و الوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات و أطقم الوحدات الصحية لاستقبال المواطنين للكشف وصرف العلاج.