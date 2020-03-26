اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 03:00 م
خالد صلاح
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الشهية العالية لها العديد من الاسباب.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد

الخميس، 26 مارس 2020 02:09 م
الشهية العالية لها العديد من الاسباب.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد د. دعاء سهيل
تقرير خاص

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الشهية العالية لها العديد من الاسباب الصحية والنفسية والوراثية والتي من خلالها يعتاد المريض على نمط تغذية محدد.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي اسباب الشهيه العالية التي تعتبر مشكلة كبيرة في انقاص الوزن.

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" إن الشهية العالية شقين: الشق الاول نفسي فمن الممكن ان يكون بسبب تناول المريض ادوية الاكتئاب او الوقاية منه مما ينتج عنه شهية عالية لأنها من الاثار الجانية لهذه الادوية زيادة الشهية، والشق الثاني وراثي و هو متعلق بالتاريخ الوراثي لعائلة المريض، و التعرف على السلوك الغذائي لأسرته من الممكن ان يكون منتمي الي عائلة محبة للطعام، فالجينات الوراثية ليست دليل كافي على تناوله للطعام انما سلوك عائلته ايضا تعتبر عامل مؤثر، ففي الاغلب نجد الكثير من الامهات يغصبون على اطفالهم بتناول الطعام مما يجعل معدة هذا الطفل تكبر.

اسباب الشهية العالية لمريض السمنة
اسباب الشهية العالية لمريض السمنة

واكدت ان المعدة اشبه بالجورب المطاط ، كلما تناولت الطعام بكثرة كلما كبرت، وبالتالي ينتج عن ذلك شهيه عالية.

وشددت الدكتورة دعاء سهيل في نهاية حديثها على ان مريض السمنة المفرطة في كثير من الأحيان لا يستطيع الحركة أو التنقل إلا في أضيق الحدود، لذا فكرة المتابعة مع الطبيب في عيادته أمر صعب بالنسبة له وكذلك صعب بالنسبة لكبار السن الذهاب للطبيب، وهناك مرضى سمنة طبيعة عملهم صعبة للغاية تجعلهم لا يستطيعون أيضا الذهاب إلي الطبيب، ولكن من الآن أنت لن تحتاج للذهاب إلي الطبيب في العيادة لكي تنقص وزنك ولكنك بإمكانك إنقاص وزنك وأنت في مكانك دون مغادرة منزلك.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

للتواصل-دعاء-سهيل
للتواصل-دعاء-سهيل

 

الفريق-الطبي

 


الدكتورة دعاء سهيل

كورس التخسيس

التخسيس اون لاين

الجوع

الشهية

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