اليوم السابع
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الشهر العقارى يطبق قرار رئيس الوزراء بإعفاء المقيمين بمحافظات أخرى من العمل

الخميس، 26 مارس 2020 08:05 م
الشهر العقارى يطبق قرار رئيس الوزراء بإعفاء المقيمين بمحافظات أخرى من العمل الشهر العقارى - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أصدرت الإداة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، الكتاب الدورى رقم 130 بتاريخ 26 مارس إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، وذلك لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وجاء نص الكتاب أنه إلحاقا بالكتاب الدورى رقم 118 لسنة 2020 بشأن إذاعة قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وإلحاقا بالكتاب الدورى قرم 128 لسنة 2020، فقد ورد للمصلحة كتاب المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، رقم 89 بتاريخ 25 مارس مرفقا به صورة الكتاب الدورى الصادر من رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس الوزراء برقم 3-9878 في 24 مارس والمتضمن انه :

"في إطار استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، واستكمالا وتأكيدا على قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الخاص بخفض أعداد العاملين بجميع الجهات المخاطبة بأحكامه، يحتم على جميع المخالطين بأحكام هذا الكتاب الدورى الإلتزام بأن يكون الحضور للعمل في مقار وزاراتهم ومحافظاتهم وهيئاتهم وشركاتهم والوحدات التابعة لها في حدود أقل عدد ممكن، ويكون مقتصرا على مجموعة العمل اللازمة فقط بتسيير العمل بالوزارات والهيئة والشركة والمصلحة والجهة مع مراعاة إعفاء المقيمين في محافظة آخرى أو مركز آخر بعيدا عن مقر العمل من الحضور تخفيضا لأعداد العاملين في كل موقع.

وتضمن الكتاب ضرورة مراعاة كل هذه الإجراءات حفاظا على السلامة.


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