اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 10:23 م
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الشرطة تضبط شقة بها مدخل سرى لمقهى خلال حظر التجوال.. فيديو

الخميس، 26 مارس 2020 10:04 م
الشرطة تضبط شقة بها مدخل سرى لمقهى خلال حظر التجوال.. فيديو أفراد الشرطة خلال ضبط المخالفين
وكالات

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قام رجال الأمن، بمتابعة تنفيذ المواطنين لحظر التجوال المعلن في البلاد، وذلك باقتحام إحدى الشقق السكنية فى القاهرة بها مدخل سرى إلى أحد المقاهى، التى تستخدم لتجمع عدد كبير من الشباب بعد فرض حظر التجوال فى البلاد.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم،  تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشقة التى اقتحمها الأمن، حيث قام أحد الأشخاص بإبلاغ قوات الأمن بعد اكتشاف تجمعات كبيرة تخرج من المبنى.

وعثرت قوات الأمن على عدد كبير من الشباب داخل المقهى، حيث تقوم الشرطة بتطبيق إجراءات فرض حظر التجوال فى البلاد منعا لتفشى فيروس كورونا.


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