السيسى يوافق على اتفاقية لتحفيز التجارة ويحيل مستشار بمجلس الدولة للمعاش

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.

ويستهدف التعديل إتاحة مبلغ جديد للإسهام في تحسين بيئة التجارة والاستثمار وإنتاجية العمل، كما يهدف إلى زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع السعي لزيادة نمو هذه المشروعات وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 127 لسنة 2020 ، بإحالة المستشار عصام الدين علي حسين كحيلة، نائب رئيس بمجلس الدولة إلي المعاش.