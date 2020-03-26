السيسى يبحث تداعيات كورونا على أفريقيا ويؤكد دعم صندوق مكافحة الوباء

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق، وأيضاً للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك أثناء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال جمع القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، رؤساء: جنوب أفريقيا، كينيا، مالي، الكونغو الديمقراطية، بجانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال السفير بسام بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر خصص للتباحث بشأن تداعيات وباء كورونا المستجد علي الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء الدولين وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين اليوم.

وتم التوافق ما بين الزعماء على عدة إجراءات منها إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في أفريقيا.

وأكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق وايضاً للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض التابع للاتحاد الافريقي.

ووجه الرئيس مبادرة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية.

كما أكد اهمية توفير الدعم الدولي لمساندة دول الساحل الأفريقي في جهودها لمكافحة الإرهاب في ظل الظروف الراهنة ونظرا للأعباء الإضافية المتوقعة بسبب أزمة فيروس كورونا مما سيؤثر علي جهود مكافحة الاٍرهاب.