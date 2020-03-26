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السيسى: تحية للشعب المصرى على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته للحظر

الخميس، 26 مارس 2020 06:13 م
السيسى: تحية للشعب المصرى على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته للحظر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى ومحمد رضا

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية إعزاز و تقدير لشعب مصر العظيم، علي التزامه و معاونته للحكومة و استجابته لكافة الإجراءات، وخاصة خلال فترة حظر التحركات، وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة، وذلك في إطار متابعته لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

 

‏كما تقدم الرئيس، في تدوينات علي صفحته الرسمية بموقع "تويتر" بالشكر و التقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة،الشرطة المدنية،وجميع القائمين علي منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كافة الاتجاهات و بما يحقق أمن و أمان مصر و شعبها العظيم.

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السيسي

الحكومة

الشعب المصري

كورونا

الحظر

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