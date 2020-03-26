السيسى: تحية للشعب المصرى على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته للحظر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية إعزاز و تقدير لشعب مصر العظيم، علي التزامه و معاونته للحكومة و استجابته لكافة الإجراءات، وخاصة خلال فترة حظر التحركات، وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة، وذلك في إطار متابعته لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
كما تقدم الرئيس، في تدوينات علي صفحته الرسمية بموقع "تويتر" بالشكر و التقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة،الشرطة المدنية،وجميع القائمين علي منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كافة الاتجاهات و بما يحقق أمن و أمان مصر و شعبها العظيم.
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