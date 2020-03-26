السيسى: تحية للشعب المصرى على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته للحظر

كتب محمد الجالى ومحمد رضا

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية إعزاز و تقدير لشعب مصر العظيم، علي التزامه و معاونته للحكومة و استجابته لكافة الإجراءات، وخاصة خلال فترة حظر التحركات، وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة، وذلك في إطار متابعته لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

‏كما تقدم الرئيس، في تدوينات علي صفحته الرسمية بموقع "تويتر" بالشكر و التقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة،الشرطة المدنية،وجميع القائمين علي منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كافة الاتجاهات و بما يحقق أمن و أمان مصر و شعبها العظيم.