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السويد تعلن تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والحصيلة 66

الخميس، 26 مارس 2020 03:45 م
السويد تعلن تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والحصيلة 66 إصابات كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت السويد، اليوم الخميس، تسجيل 14 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 66 شخصا، منذ تفشى الوباء، كانت هيئة الصحة العامة فى السويد، أعلنت مطلع الأسبوع أن عدد حالات الوفاة فى البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وصل إلى 16 حالة وفاة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة المتواجدة فى العناية المركزة إلى 43 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات حتى الآن 1623 إصابة.

 

وكان رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين، دعا كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى البقاء فى منازلهم وعدم الاحتكاك بالآخرين، لحمايتهم من خطر انتشار الفايروس، ووجهت هيئة الصحة العامة المواطنين إلى تجنب الاحتكاك بالمسنين خوفا من نقل العدوى إليهم.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" فى العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.


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