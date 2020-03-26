السلطات الأمريكية تتهم مواطن بالإرهاب بعد لعقه منتجات بمحال البقالة

وجهت السلطات الأمريكية، الأربعاء، تهما بالإرهاب لشاب أمريكى اعتقلته بعد أن صور نفسه خلال لعقه منتجات معروضة على رفوف أحد محال البقالة فى مدينة وارنتن بولاية فرجينيا الأمريكية.
ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، قال الشاب فى الفيديو الذى تسبب باعتقاله "من منكم خائف من فيروس كورونا؟".
ويواجه كودي فيستر، البالغ من العمر 26 عاما، تهما بتشكيل "تهديد إرهابي"، بفعلته التي تعرض الآخرين للخطر.
ومنذ نشر الشاب للفيديو، تلقت الشرطة كما هائلا من البلاغات، بعضها جاء من بريطانيا وهولندا، من أشخاص شاهدوا الفيديو الذي أصابهم بالذعر.
السلطات الأمريكية تتهم مواطن بالإرهاب بعد لعقه منتجات بمحال البقالةالخميس، 26 مارس 2020 04:00 ص
الشرطة الأمريكية
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وجهت السلطات الأمريكية، الأربعاء، تهما بالإرهاب لشاب أمريكى اعتقلته بعد أن صور نفسه خلال لعقه منتجات معروضة على رفوف أحد محال البقالة فى مدينة وارنتن بولاية فرجينيا الأمريكية.
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