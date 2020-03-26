اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 04:07 ص
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السلطات الأمريكية تتهم مواطن بالإرهاب بعد لعقه منتجات بمحال البقالة

الخميس، 26 مارس 2020 04:00 ص
السلطات الأمريكية تتهم مواطن بالإرهاب بعد لعقه منتجات بمحال البقالة الشرطة الأمريكية
أ ش أ

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وجهت السلطات الأمريكية، الأربعاء، تهما بالإرهاب لشاب أمريكى اعتقلته بعد أن صور نفسه خلال لعقه منتجات معروضة على رفوف أحد محال البقالة فى مدينة وارنتن بولاية فرجينيا الأمريكية.
ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، قال الشاب فى الفيديو الذى تسبب باعتقاله "من منكم خائف من فيروس كورونا؟".
ويواجه كودي فيستر، البالغ من العمر 26 عاما، تهما بتشكيل "تهديد إرهابي"، بفعلته التي تعرض الآخرين للخطر.
ومنذ نشر الشاب للفيديو، تلقت الشرطة كما هائلا من البلاغات، بعضها جاء من بريطانيا وهولندا، من أشخاص شاهدوا الفيديو الذي أصابهم بالذعر.


أمريكا

الشرطة الأمريكية

الإرهاب

كورونا

فيروس كورونا

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