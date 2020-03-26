اليوم السابع
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السفارة المصرية بعمان: جارى ترتيبت رحلة طيران استثنائية بين مسقط والقاهرة

الخميس، 26 مارس 2020 03:03 م
السفارة المصرية بعمان: جارى ترتيبت رحلة طيران استثنائية بين مسقط والقاهرة السفير محمد غنيم سفير مصر بمسقط
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قالت السفارة المصرية بسلطنة عمان، حول رحلات الطيران الاستثنائية التى سيتم تسيرها (مسقط - القاهرة)، إنه جارى حاليا عمل الترتيبات النهائية مع شركة مصر للطيران واستصدار التصاريح والموافقات اللازمة من السلطات المختصة فى كل من مصر وسلطنة عمان لتسيير رحلة الطيران الاستثنائية الى القاهرة.

 

وجاء في البيان الذى نشرته صحيفة الشبيبة العمانية، أنه سيتم الإعلان عن تاريخ وتوقيت قيام الرحلة وتكلفة تذكرة السفر بمجرد استيفاء الترتيبات والموافقات والاستثناءات اللازمة.
 

وأكدت السفارة المصرية، أنه لا يوجد حجز للرحلة حاليا، وسيتم الإعلان عن مكان بيع تذاكر الطائرة بعد عمل الترتيبات، وقال السفير محمد غنيم، أكرر لا يوجد حجز للطائرة الآن.

 

وقالت السفارة، إنه بصفة مبدئية يتم العمل على أن تقوم الرحلة من مسقط فجر السبت 28 مارس الجارى، بحيث تصل القاهرة الساعة 7 صباحا فى موعد رفع حظر التجول، وسيتم الإعلان فور الحصول على التاكيد من السلطات المختصة.

 

وشددت السفارة، على أن الرحلة للمصريين فقط، وعلى المعلمين الالتزام بتعليمان وزارة التربية والتعليم.

 

وأشارت السفارة المصرية في بيانها، إلى أنه قد تلاحظ للسفارة قيام بعض الأشخاص بتكوين مجموعات وجمع بيانات بصورة غير قانونية اتصالا بهذا الموضوع، وتعيد السفارة التأكيد والتشديد على أن المصدر الوحيد للمعلومات هو صفحة السفارة وما يخالف ذلك هو عمليات نصب وخداع وجمع معلومات شخصية تقع تحت طائلة قانون العقوبات وجارى اتخاذ اللازم تجاه المتورطين فى ذلك والذين تم عمل حصر بهم.

 

وترجو السفارة قيام المواطنين بالإبلاغ عن أى شخص أو شركة أو جهة أو مجموعة تتورط فى جمع أى بيانات شخصية عن الراغبين فى السفر.


مصر

سلطنة عمان

مسقط

رحلات طيران

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