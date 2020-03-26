اليوم السابع
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السعودية تفرج عن 250 مخالفا لقواعد الهجرة لاحتواء "كورونا"

الخميس، 26 مارس 2020 01:01 م
السعودية تفرج عن 250 مخالفا لقواعد الهجرة لاحتواء "كورونا" كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت هيئة حقوق الإنسان بالسعودية والمدعومة من الدولة إن المملكة أفرجت عن 250 أجنبيا كانوا محتجزين لمخالفات لقواعد الهجرة والإقامة لم تتسم بالعنف، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

وقال عواد العواد رئيس الهيئة في بيان إن إطلاق سراح هؤلاء لترحيلهم لبلادهم في نهاية الأمر سيساعد على تقليل الخطر على نزلاء مراكز الاحتجاز دون الإخلال بالأمن العام بأي حال. وأضاف أن من المتوقع الإفراج عن المزيد.

وكان قد وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالمملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع وزارة الصحة لفحص جميع العاملين في الحرمين الشريفين قبل دخولهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي لمنع وصول فايروس كورونا للحرمين الشريفين، وذلك من خلال فرق صحية متخصصة تابعة لوزارة الصحة.

ووقفا لصحيفة الرياض، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن التعاون مع وزارة الصحة قائم على أكمل وجه، وأن التنسيق معهم مستمر لضرورة منع وصول فايروس كورونا إلى الحرمين الشريفين، وأنهم يقدمون دورا مميزا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال عدد من الفرق الصحية المتخصصة.

وشكر الشيخ السديس وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودى على ما يقومون به من خدمات صحية داخل الحرمين الشريفين، سائلا الله عز وجل لهم الأجر والثواب.

 

 


السعودية

كورونا

قضايا هجرة

فيروس كورونا

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