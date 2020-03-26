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السجون الإيطالية تتحول لورش تصنيع وتنتج 10 آلاف كمامة لمواجهة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 01:34 م
السجون الإيطالية تتحول لورش تصنيع وتنتج 10 آلاف كمامة لمواجهة كورونا تصنيع الكمامات في سجون إيطاليا
كتبت فاطمة شوقى

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قام 25 سجن إيطالى بمباردة تصنيع كمامات وقفازات للمساعدة فى مواجهة فيروس كورونا فى أكثر الدول الأوروبية، إصابة بالفيروس، حسبما قالت صحيفة "اجورافوكس" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السجناء الإيطاليين قاموا بتصنيع 10 آلاف كمامة يوميا من قماش غير مسنوج، أى تتكون من طبقتين وثلاثة طبقات من البوليستر والبولى بروبيلين، وذلك فى سجون بيرجامو وسان فيتورى وأوبرا مروا عبر ماسا وفلوتيرا وأوفيتو حتى ربيبيا وليتشى وسراكوزا.

وأضافت الصحيفة أنه بالاضافة إلى الكمامات، قام السجناء الإيطاليين أيضا بتصنيع 880 الف قفاز، وذلك ليس لحماية السجناء فقط بل أيضا يتم استخدامهم فى المعاهد الطبية.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى قال  "إننا نقاتل عدواً خفياً يدخل إلى منازلنا ويقسم عائلاتنا، مما يجعلنا نرتاب من الأيدى الصديقة، ويقودنا فى النهاية إلى تقييد كبير لحركتنا"، مضيفا خلال جلسة إحاطة أمام مجلس النواب بشأن حالة طوارئ (كوفيد 19)، تم بثها عبر الفيديو، أن "التاريخ سيحكم علينا غدًا، وسيخبرنا إن كنا أهلاً بالموقف".

وتابع "سيأتي وقت الكيل والتقييم حول ما كان يمكننا القيام به وما لم نفعله، وستتاح للجميع الفرصة للحكم على البرود والرصانة التي تم من خلالهما إنجاز عملنا وتحديد العواقب".

واختتم كونتي بالقول "نيابة عن الحكومة، بل والبرلمان أيضًا، أقول إننا لن ننساكم. كل الثناء على الجهد الاستثنائي من قبل الأطباء والممرضات".

وأشارت الصحيفة إلى أن 683 شخصًا فقدوا حياتهم خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا، وهو يعتبر انخفاض طفيف مقارنة بأمس عندما كان عدد الضحايا 743، وأضافت أن "العدد الإجمالي للضحايا يرتفع إلى 7550، منذ بداية حالة طوارئ تفشي كوفيد 19، وبذلك يكون اليوم الرابع لانخفاض عدد المصابين بكورونا منذ تفشى الفيروس.

وأضافت أن 1036 شخصًا تماثلوا للشفاء أمس  وأنه “في المجمل، تجاوز 9362 شخصًا فيروس كورونا منذ بداية حالة الطوارئ.

 


ايطاليا

سجون ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا

كمامات

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