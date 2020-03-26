الزهرة يتعامد على الكعبة المشرفة ظهر اليوم فى ظاهرة فلكية نادرة

كتب محمود راغب

تشهد سماء مكة المكرمة اليوم الخميس 26 مارس 2020، ظاهرة فلكية نادرة الحدوث حيث سيتعامد كوكب الزهرة رمز الحب والجمال مع الكعبة المشرفة عند الساعة (12:19:06 ظهرا بتوقيت جرينتش) ، ويكون الكوكب على ارتفاع 89,58,45 درجة في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة نظرا لحدوثها نهارا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة ، فى تقرير لها ، أنه فى هذا الوقت سيكون ميل كوكب الزهرة مطابق لخط عرض مدينة مكة المكرمة إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم وعليه فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.

جدير بالذكر أن جميع حالات تعامد الزهرة تحدث نهارا أثناء وجود الشمس في قمة إشراقها ولا ترصد في الليل ، نظرا لأن الكوكب يتحرك حول الشمس في مدار يقع داخل فلك الأرض ويظهر دائما قريب من الشمس كما هو الحال مع كوكب عطارد ، وهو نفس السبب الذي يجعل الراصد من على سطح الأرض لا يمكنه من رؤية هذان الكوكبان الا قبل شروق الشمس أو بعد غروبها.

يذكر أنه قد تم رصد هلال قمر شهر شعبان بعد غروب شمس أمس الأربعاء 25 مارس 2020 بالأفق الغربي بسماء مصر و الوطن العربي حيث أمكن رؤيته بالعين المجردة .

وكان القمر وصل مرحلة الاقتران يوم أول أمس الثلاثاء 24 مارس عند الساعة 12:28 ظهرا بتوقيت السعودية (9:28 صباحا بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.