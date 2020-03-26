الرئيس المالى يعلن حالة الطوارئ وحظر التجول فى البلاد

وكالات

أعلن الرئيس المالى الحاج إبراهيم أبوبكر كيتا، حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى بلاده.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، شملت الإجراءات التى أعلن عنها كيتا، فرض حظر التجول من الساعة 9 مساءً وحتى 5 فجرًا حيث أتت هذة الإجراءات عقب تأكيد حالتى إصابة بفيروس كورونا فى مالى.

كانت إحصاءات نقلتها "العربية" ، اليوم الخميس، كشفت عن إصابة أكثر من 250 ألف بفيروس كورونا في أوروبا ، فى غضون ذلك اعتبر مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن هناك "مؤشرات مشجعة" لتباطؤ في تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أوروبا رغم خطورة الوضع الحالي.

وقال هانس كلوجي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من كوبنهاجن: "رغم أن الوضع لا يزال مقلقاً جداً، لكننا بدأنا نرى مؤشرات مشجعة"، مضيفاً أن إيطاليا "بدأت تشهد معدل ارتفاع (بالإصابات) أقل بقليل (من السابق) رغم أنه لا يزال مبكراً القول إن الوباء بلغ ذروته في البلاد".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.

وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.