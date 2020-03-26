الرئيس الجزائرى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الموريتانى حول أزمة كورونا

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أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، بنظيره الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، للاطمئنان على الوضع الصحى فى بلاده فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا فى العالم.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم إن الرئيس تبون أعرب- خلال الاتصال- عن تضامن الجزائر واستعدادها الدائم لمساعدة أشقائها الموريتانيين فى السراء والضراء.

من جانبه، أعرب الرئيس ولد الشيخ الغزواني عن تأثره بمبادرة الرئيس الجزائري الأخوية وتقديره لموقفه في هذه اللحظات الصعبة، كما طمأنه بأن الوضع تحت السيطرة، وأن كل الإجراءات الاحتياطية اتخذت لمواجهة أي طارئ.