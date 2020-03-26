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"الدواء السعودية" تعقد اجتماعاتها بالفيديو وتطلق منصة تفاعلية للمستوردين

الخميس، 26 مارس 2020 06:12 م
"الدواء السعودية" تعقد اجتماعاتها بالفيديو وتطلق منصة تفاعلية للمستوردين الهيئة العامة للغذاء والدواء فى السعودية
كتب محمد رضا

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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء فى السعودية، منصة تفاعلية مخصصة لمستوردى الأغذية فى المملكة العربية السعودية (https://surveys.sfda.gov.sa/zs/i5CCfI) ، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئى مع شركات الأغذية، بهدف بحث أبرز التحديات والمعوقات التى تواجهها فى عملية الاستيراد، واقتراح الحلول الداعمة لها فى ظل الظروف الراهنة فى العالم بسبب فيروس كورونا كوفيد 19.

وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعى، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المواطن والمقيم وضمان توفر الغذاء والدواء، لافتاً إلى أن جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تتخذ التدابير كافة اللازمة فى التعاطى الجاد مع هذه الجائحة والخطوات السريعة للتعامل معها عبر تشكيل لجان متخصصة بمتابعة مستجدات الوضع الصحى لفيروس كورونا وغيرها من الإجراءات والاحترازات التى اتخذتها الدولة.

وأضاف الدكتور الجضعى، أن إطلاق المنصة التفاعلية لمستوردى الأغذية فى المملكة أحد الخطوات العملية لضمان تواصل الهيئة مع القطاع الخاص وتذليل أية تحديات تواجه قطاعى الغذاء أو الدواء وتسهيل إجراءات فسح الإرساليات وتقليل متطلبات بعض الوثائق بما لا يؤثر على سلامة الغذاء، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بقطاع الدواء، أشار الرئيس التنفيذى لـ"لغذاء والدواء"، خلال اجتماعه مع شركات الأدوية عبر خدمة الاتصال المرئى، إلى أنَّ الهيئة منذ بداية الأزمة اتخذت قراراً بإيقاف عمليات تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية ضمن إجراءات احترازية لضمان توفرها فى المملكة وإتاحتها للمواطن والمقيم، مركّزاً على دور المصانع الوطنية إلى جانب الشركات المستوردة للأدوية العالمية فى تغطية الاحتياج وزيادة مخزونها من المواد الخام والأدوية.

وشدد الدكتور الجضعى، على ضرورة تحرك جميع الشركات مبكراً لمواجهة أى تحدٍ قد يحدث مستقبلاً، مفيداً أن الهيئة عملت على تسريع إجراءات التسجيل وتحديد قائمة أساسية للأدوية مع الحرص على ضرورة توفر مخزون لها، مركّزاً على أن المبادرات والتسهيلات التى تنفذها الهيئة لا تعنى التساهل فى سلامة وفعالية الأدوية.

وأوضح أن "الغذاء والدواء" تواصل التنسيق مع شركات الأدوية لحل أية معوقات قد تواجههم، إضافة إلى ترتيبها مع الهيئة العامة للطيران المدنى والخطوط الجوية السعودية لتوفير طائرات خاصة لاستيراد الأدوية أو تسهيل التنقل.

وجرى خلال الاجتماعين الاستماع إلى مجموعة من الاقتراحات والتحديات التى تواجه شركات الأغذية والأدوية والتوجيه بحلها عبر التواصل مع مسؤولى الهيئة العامة للغذاء والدواء والقطاعات الحكومية كافة وسفارات خادم الحرمين الشريفين فى دول العالم.

 


الهيئة العامة للغذاء والدواء

الغذاء والدواء السعودية

مستوردى الاغذية بالسعودية

المملكة العربية السعودية

فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

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