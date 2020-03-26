الداخلية تضبط 111 قضية تموينية وتنفذ 2592 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ سليم على

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة، حيث تمكنت من ضبط " 31 قطعة سلاح نارى ، 2 قضية إتجار بالمخدرات ، 111 قضية تموينية ، 1010 مخالفة مرورية ، تنفيذ 2592 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن أسيوط خلال 24 ساعة "، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط " 31 قطعة سلاح نارى ، 2 قضية إتجار بالمخدرات ، 111 قضية تموينية ، 1010 مخالفة مرورية ، تنفيذ 2592 حكم قضائى متنوع" بنطاق مديرية أمن أسيوط .

ونجحت الداخلية فى ضبط (9 قطع سلاح نارى ، 5 قضايا إتجار بالمخدرات ، 110 قضية تموينية، 929 مخالفة مرورية ، تنفيذ 946 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم، كما تم ضبط ( 10 قطع سلاح نارى ، 22 قضية إتجار بالمخدرات ، 25 قضية تموينية، 1554 مخالفة مرورية ، تنفيذ 7023 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن القليوبية، بالإضافة إلى ضبط ( 4 قطع سلاح نارى ، 1 قضية إتجار بالمخدرات ، 29 قضية تموينية ، 644 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1104 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سوي، وضبط ( 3 قطع سلاح نارى ، 4 قضايا إتجار بالمخدرات ، 15 قضية تموينية ، 231 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1960 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط، وإتخاذ الإجراءات القانونية.