اليوم السابع
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الداخلية تضبط تاجرين عملة بالإسكندرية بحوزتهما عملات أجنبية

الخميس، 26 مارس 2020 12:35 م
الداخلية تضبط تاجرين عملة بالإسكندرية بحوزتهما عملات أجنبية المتهم
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بالإسكندرية لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام شخصين (مالك مكتبين للسفريات - كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية - محكوم عليه فى قضية غش، المدير المسئول بمكتب سفريات بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون متخذان من مقر الشركتين المشار إليهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى بمقر الشركات وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

متهم
متهم

 

أحد المتهمين
أحد المتهمين

 


نقد اجنبي

الداخلية

الاتجار في العملة

اخبار الحوادث

اخبار الداخلية

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