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الحكومة: تشكيل مجموعة أزمة مصغرة بكل محافظة لتسجيل أى نقص للمستلزمات الطبية

الخميس، 26 مارس 2020 07:19 م
الحكومة: تشكيل مجموعة أزمة مصغرة بكل محافظة لتسجيل أى نقص للمستلزمات الطبية الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، بتشكيل مجموعة أزمة مصغرة بكل محافظة، تضم مدير مديرية الصحة، ومسئول الطب الوقائى، وخطوط ساخنة مع كل المسئولين، تقوم بالحصر الشامل للمستلزمات الطبية، لتسجيل أى نقص، والعمل على توفيره بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب متابعة بيانات المصابين فى كل محافظة والتقصي حول المخالطين لهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والأمن في إطار جهود محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره، لتكون الحكومة قادرة على المواجهة والتعامل الفورى حال ظهور أى مشكلة.

من جانبه طلب الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، من المحافظين التنسيق مع مديرى الأمن، في هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحاً، ليتم اعداد الخبز ويكون متوافراً للمواطنين مع بدء الحركة صباحاً عقب ساعات الحظر، لافتاً الى ان المخابز من الأماكن المستثناة من قرار الحظر ولابد ان تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.

كما دعا وزير التموين إلى مراعاة عدم غلق محال بيع المواد الغذائية الساعة 7 مساء، على النحو الذي ينص عليه القرار، وكذا السماح بعمل كافة مصانع الأغذية بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا أيضاً الى السماح بلوجستيات النقل الخاصة بالمطاعم لتتمكن من القيام بعملها.

وأضاف وزير التموين أن الكتاب الدورى الصادر عن رئيس الوزراء تضمن تفسيرات للعديد من الأمور المرتبطة بقرار الحظر، والاستثناءات منه، وأنه لابد من التوصل الى آلية سريعة للتعامل مع سيارات شركات الأغذية أو الحاصلات الزراعية لضمان استمرار دورة توفير السلع الرئيسية.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تعمل فى جميع أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، وعلي استعداد لتلقى كافة الطلبات لحل أى مشكلة .

 

 


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