اليوم السابع
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الحرس الوطنى السعودى يطلق خدمة توصيل الأدوية للمرضى أثناء فترة حظر التجول

الخميس، 26 مارس 2020 08:52 م
الحرس الوطنى السعودى يطلق خدمة توصيل الأدوية للمرضى أثناء فترة حظر التجول الحرس الوطنى السعودى
وكالات

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أطلقت الشؤون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني السعودي خدمة إرسال الأدوية للمرضى، وتهدف المبادرة إلى ضمان توصيل الدواء للمريض طيلة أيام "حظر التجول"، حيث تسهم بتقيد المرضى بالأنظمة والتعليمات المعمول بها من القطاعات الأمنية.

 

وحرصت الهيئة الصحية على توفير الدواء للمرضى، من خلال الخدمة السابقة التي تقدمها طيلة السنوات الماضية والتي تقوم على إرسال الرسائل النصية على جوال مستشفى الحرس الوطني المخصص لهذه الخدمة، وتتضمن الرسالة كلمة "تكرار"، ومن ثم رقم الملف الطبي للمريض.

ويتم بعدها تجهيز الأدوية لكل مريض وتسليمها له بالطريقة التي اختارها مسبقا، إما عن طريق صيدلية أو عن طريق المراكز الصحية التابعة للمستشفى.

وأطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء فى السعودية، منصة تفاعلية مخصصة لمستوردى الأغذية فى المملكة العربية السعودية (https://surveys.sfda.gov.sa/zs/i5CCfI) ، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئى مع شركات الأغذية، بهدف بحث أبرز التحديات والمعوقات التى تواجهها فى عملية الاستيراد، واقتراح الحلول الداعمة لها فى ظل الظروف الراهنة فى العالم بسبب فيروس كورونا كوفيد 19.

وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعى، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المواطن والمقيم وضمان توفر الغذاء والدواء، لافتاً إلى أن جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تتخذ التدابير كافة اللازمة فى التعاطى الجاد مع هذه الجائحة والخطوات السريعة للتعامل معها عبر تشكيل لجان متخصصة بمتابعة مستجدات الوضع الصحى لفيروس كورونا وغيرها من الإجراءات والاحترازات التى اتخذتها الدولة.


الحرس الوطنى السعودى

السعودية

كورونا

فيروس كورونا

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