اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحاجة أم الاختراع .. أب صيني يصمم حقيبة لأبنة لحماية من فيروس كورونا .. فيديو

الخميس، 26 مارس 2020 09:16 م
الحاجة أم الاختراع .. أب صيني يصمم حقيبة لأبنة لحماية من فيروس كورونا .. فيديو أب صيني يصمم حقيبة لأبنة لحماية من كورونا
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صمم أب صيني حقيبة لوقاية طفلة من فيروس كورونا، حيث تعزله تماما عن الخارج، كما أنها تأتى وفق مواصفات أمان عالية، حيث أنها مزودة بأربطة محكمة لحملها.

وذكرت قناة العربية في تقرير لها، أن الحقيبة مزودة بأنابيب لضخ كميات كافية من الأكسجين عند الحاجة الطفل حيث تقوم بضخه، بالإضافة إلى جهاز أخر لفحص جودة الهواء ومستوى ثانى أكسيد الكربون، وقفازات مطاطية لاستخدامها لإطعام الطفل، مما يمنع التلوث عنه ويحميه من الفيروسات.  

وقال كام جونجى ، مصمم الحقيبة، أن هدفة الوحيد من خلال تلك الحقيبة، ضمان سلامة وراحة طفله عند أصحابه إلى الخارج، كما يتمنى طرحه في الأسواق، لحماية الأطفال والمواليد الحديثة من الفيروسات.

يشار إلى أن دولة الصين استطاعت احتواء فيروس كورونا، والتحول من دولة كانت بؤرة لانتشار هذا الفيروس، إلى أول دولة تنجح في كبح جماحه، حيث بدأت الحياة تستأنف في مدينة ووهان الصينية التي كانت مركز انتشار الفيروس، حيث أعلنت الصين عدم تسجيل أي حالات جديدة داخل البلاد فيروس كورونا، مؤكدة أن الحالات المصابة تأتى لها من الخارج فقط لا غير.

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني ، وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نشرت صورة لمريضة متعافية من كوفيد-19 مع عاملين طبيين في مستشفى هاينان العام في هايكو حاضرة مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

أب صيني يصمم حقيبة لأبنة لحماية من فيروس كورونا (1)
 
كما أعلنت الوكالة الصينية استئناف أعمال بناء مطار جياودونج الدولي في مدينة تشينجداو الساحلية بمقاطعة شاندونج شرقي الصين، بعدما توقف العمل بسبب  تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، ومع الانخفاض الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين.

أب صيني يصمم حقيبة لأبنة لحماية من فيروس كورونا (2)

بدأت بكين تخفف من القيود التي تفرضها على المواطنين الصينيين، إلا أنها ما زالت في مرحلة التأهب، حيث ذكر موقع العربية، أنه على الرغم من استمرار حالة التأهب في الصين لمواجهة فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم، بدأ الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء أو الجائحة بالتراجع أو الاستكانة نسبياً في البلاد،

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة، وأن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج. وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.

 

 

 


الصين

دولة الصين

كورونا

فيروس كورونا

حقيبة

طفل

حماية الأطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة