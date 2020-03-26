الحاجة أم الاختراع .. أب صيني يصمم حقيبة لأبنة لحماية من فيروس كورونا .. فيديو

كتب هيثم سلامة

صمم أب صيني حقيبة لوقاية طفلة من فيروس كورونا، حيث تعزله تماما عن الخارج، كما أنها تأتى وفق مواصفات أمان عالية، حيث أنها مزودة بأربطة محكمة لحملها.

وذكرت قناة العربية في تقرير لها، أن الحقيبة مزودة بأنابيب لضخ كميات كافية من الأكسجين عند الحاجة الطفل حيث تقوم بضخه، بالإضافة إلى جهاز أخر لفحص جودة الهواء ومستوى ثانى أكسيد الكربون، وقفازات مطاطية لاستخدامها لإطعام الطفل، مما يمنع التلوث عنه ويحميه من الفيروسات.

كأنها سفينة فضائية مصغرة.. صيني يخترع حقيبة بمواصفات أمان عالية تحمي المواليد من #كورونا وباقي الفيروسات

للمزيد من أخبار كوروناhttps://t.co/UmLerMlp5x#العربية#أن_تعرف_أكثر pic.twitter.com/ZMZQuohXMM — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 26, 2020

وقال كام جونجى ، مصمم الحقيبة، أن هدفة الوحيد من خلال تلك الحقيبة، ضمان سلامة وراحة طفله عند أصحابه إلى الخارج، كما يتمنى طرحه في الأسواق، لحماية الأطفال والمواليد الحديثة من الفيروسات.

يشار إلى أن دولة الصين استطاعت احتواء فيروس كورونا، والتحول من دولة كانت بؤرة لانتشار هذا الفيروس، إلى أول دولة تنجح في كبح جماحه، حيث بدأت الحياة تستأنف في مدينة ووهان الصينية التي كانت مركز انتشار الفيروس، حيث أعلنت الصين عدم تسجيل أي حالات جديدة داخل البلاد فيروس كورونا، مؤكدة أن الحالات المصابة تأتى لها من الخارج فقط لا غير.

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني ، وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نشرت صورة لمريضة متعافية من كوفيد-19 مع عاملين طبيين في مستشفى هاينان العام في هايكو حاضرة مقاطعة هاينان جنوبي الصين.





كما أعلنت الوكالة الصينية استئناف أعمال بناء مطار جياودونج الدولي في مدينة تشينجداو الساحلية بمقاطعة شاندونج شرقي الصين، بعدما توقف العمل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، ومع الانخفاض الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الصين.

بدأت بكين تخفف من القيود التي تفرضها على المواطنين الصينيين، إلا أنها ما زالت في مرحلة التأهب، حيث ذكر موقع العربية، أنه على الرغم من استمرار حالة التأهب في الصين لمواجهة فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم، بدأ الفيروس الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء أو الجائحة بالتراجع أو الاستكانة نسبياً في البلاد،

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة، وأن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج. وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.