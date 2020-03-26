اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 09:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الليبى: 103 قتلى من المقاتلين السوريين إلى جانب حكومة الوفاق خلال 3 أيام

الخميس، 26 مارس 2020 08:28 م
الجيش الليبى: 103 قتلى من المقاتلين السوريين إلى جانب حكومة الوفاق خلال 3 أيام
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الوطني الليبي، منذ قليل، عن مقتل ما يقرب 103 مقاتل سوري من المرتزقة المشتركين في القتال بجانب حكومة الوفاق، خلال 3 أيام فقط.

وكان قد أعلن المرصد السورى، في بيان اليوم الخميس، إن 8 مسلحين موالين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان قتلوا الأربعاء في اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي على عدة محاور، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 151.

وأشار إلى أن الاشتباكات وقعت على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، والرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

ولفت إلى أن جثث المقاتلين "بعضها جرى نقله إلى الأراضي السورية ودفنه ضمن مناطق نفوذ فصائل (درع الفرات) بالريف الحلبي".

المرصد قال أيضا إن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "أسر سوريا من ضمن المرتزقة الذين أُرسلوا إلى ليبيا من قبل تركيا".

وأوضح أن القتلى من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".


ليبيا

الجيش الوطنى

حكومه الوفاق

السراج

حفتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبى يطلق دوريات بحرية جديدة قبالة ليبيا بدءا من أبريل

الخميس، 26 مارس 2020 06:16 م

"عثمانلى خطر على البشرية".. رئيس حكومة التشيك السابق: أدروغان يدعم الجماعات الإرهابية وخطر على أوروبا.. علي باباجان حليفه السابق: حان وقت الديمقراطية في أنقرة.. و151 قتيلا من مرتزقته في ليبيا تزيد من خسائره

الخميس، 26 مارس 2020 04:30 م

خسائر أردوغان تتزايد.. 151 قتيلا من "مرتزقة الرئيس التركى في ليبيا

الخميس، 26 مارس 2020 12:39 م

شبح كورونا يحصد أرواح أكثر من 18 ألف شخص حول العالم.. أوروبا تُصنف بؤرة للوباء.. إفريقيا تشدد الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس.. ليبيا تعلن تسجيل أول حالة.. والشرطة الدولية تصادر أكثر من 4 ملايين دواء مغشوش

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة