اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 06:06 م
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الجزائر: الصين نصحت باستخدام دواء "كلوروكين" لعلاج فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 05:49 م
الجزائر: الصين نصحت باستخدام دواء "كلوروكين" لعلاج فيروس كورونا كورونا ارشيفية
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 قال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية اليوم الخميس إن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد وعدة وزراء صحة عرب اجتمعوا بوزير الصحة الصيني الذي دعا الدول العربية إلى الاستعانة بدواء "كلوروكين" في علاج المصابين بفيروس كورونا.
وأضاف بلحيمر - في تصريح اليوم /الخميس/ - إن الوزير الصيني قال إن الدواء ينبغي استعماله 7 أيام كاملة، وشدد على أن هذه التجربة أثبتت نجاحها في احتواء الوضع في الصين، وعلاج الكثير من المصابين.
وأشار إلى أن الوزير الصيني تحدث عن أسباب انتشار فيروس كورونا وتفشيه في بلاده، قبل أن يتم احتواء الوضع، حيث قال إن انتشار الفيروس كان نتيجة التأخر في اتخاذ اجراءات وقائية.
يذكر أن أخر حصيلة أعلنتها السلطات الجزائرية أمس شملت 302 حالة إصابة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة.

عمار بلحيمر

الجزائر

عبد الرحمن بن بوزيد

كورونا

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