اليوم السابع
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التعليم لطلاب الثانوية العامة: محاضرات القنوات يعدها معلمو "الثالث الثانوى"

الخميس، 26 مارس 2020 03:00 ص
التعليم لطلاب الثانوية العامة: محاضرات القنوات يعدها معلمو "الثالث الثانوى" طلاب الثانوية العامة ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة حريصة على تقديم دعم جميع الطلاب فى رحلة التعلم فى المنزل المعروفة بالتعلم عن بعد، خاصة طلاب الثانوية العامة بعد توقف الدراسة والدروس الخصوصية التى كان بعض الطلبة يعتمدها عليها.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة الاطمئنان بشأن المحاضرات التى يتم بثها، قائلة: يعدها ويبثها معلمو الصف الثالث الثانوى كمتخصصين فى المناهج الدراسية وهم أصحاب كفاءة وخبرة عالية.

وأوضحت المصادر أنه سيتم توفير محاضرات على القنوات التعليمية لجميع طلاب الثانوية العامة باللغات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكد أنه تم الاتفاق  مع الهيئة الوطنية للإعلام علي إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية في اقرب فرصة، إضافة إلى تقديم نفس الخدمة لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى أكد أن امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".


التربية والتعليم

بنك المعرفة

الشهادة الاعدادية

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