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التعليم: طلاب أولى وثانية ثانوى يؤدون امتحان نهاية العام فما درسوه حتى 15 مارس

الخميس، 26 مارس 2020 11:51 م
التعليم: طلاب أولى وثانية ثانوى يؤدون امتحان نهاية العام فما درسوه حتى 15 مارس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للصف الأول الثانوي سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام، على أن يؤدي  طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب، وسيتم إعلان جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الصف الأول والثاني الثانوي: سوف تشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي (المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020) لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.

وأكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.

وجاءت القرارات كالتالي: جميع سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي): سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي، - سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) في العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات.

 


التربية والتعليم

امتحانات اولى وثانية ثانوى

اخبار اليوم

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